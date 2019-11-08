В Москве открыли памятник советскому ученому Владиславу Репину

На территории предприятия МАК «Вымпел» в пятницу, 8 ноября, состоялась торжественная церемония открытия памятника советскому ученому Владиславу Репину, под руководством которого был разработан первый в СССР проект Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

В мероприятии принял участие вице-премьер РФ Юрий Борисов. Во время своего выступления он заявил, что созданная Репиным СПРН сейчас позволяет прикрывать страну на всех направлениях.

«Это уникальный человек (Владислав Репин - прим. ред.), его заслуга в том, что в тяжелые времена выступил с идеей создания и фактически стал основоположником и создателем Системы предупреждения о ракетном направлении», - сказал вице-премьер.

Помимо разработки и последующей модернизации Системы предупреждения о ракетном нападении, Владислав Репин работал над созданием Системы контроля космического пространства. Также при участии ученого была разработана концепция современной Системы воздушной космической обороны.