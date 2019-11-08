МВД предложило ввести наказание за пропаганду наркотиков в Сети

Пропаганда употребления наркотиков в Интернете станет уголовно наказуемым деянием. В МВД сообщили о начале разработки соответствующего законопроекта.

В случае принятия закона он вступит в силу в декабре 2020 года. Наказанию будут подлежать лица от 16 лет и старше, сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

«Интернет как мощный фактор воздействия активно эксплуатируется в целях пропаганды и незаконной рекламы наркотиков, тиражирования информации о технологиях их производства, что становится одной из значимых проблем, стимулирующих рост наркотизации населения», - говорится в извещении о подготовке проекта поправок в Уголовный кодекс РФ.

Идею будущего законопроекта подсказал президент страны Владимир Путин по итогам сентябрьской встречи с общественниками во Владивостоке. Там главе государства рассказали об участившихся случаях пропаганды употребления психотропных веществ в Сети и предложили создать киберполицию.

В случае принятия закона ответственность по нему будет предусматривать крупный денежный штраф либо лишение свободы.