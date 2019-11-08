Самолет рейса Москва - Фергана вынужденно сел в Самаре из-за смерти пассажира

Самолет, летевший из московского аэропорта Домодедово в Фергану (Узбекистан), совершил вынужденную посадку в Самаре. Об этом рассказали в пресс-службе самарской воздушной гавани.

Командир воздушного судна принял решение приземлиться в аэропорту Курумоч из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

«На момент прибытия медиков на борт пассажир, к сожалению, скончался», - проинформировали в пресс-службе самарского аэропорта.

По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, предварительной причиной смерти пассажира, который является уроженцем Узбекистана, стал инфаркт с отеком легких.