Самолет рейса Москва - Фергана вынужденно сел в Самаре из-за смерти пассажира
Причиной смерти уроженца Узбекистана стал инфаркт с отеком легких.
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Самолет, летевший из московского аэропорта Домодедово в Фергану (Узбекистан), совершил вынужденную посадку в Самаре. Об этом рассказали в пресс-службе самарской воздушной гавани.
Командир воздушного судна принял решение приземлиться в аэропорту Курумоч из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
«На момент прибытия медиков на борт пассажир, к сожалению, скончался», - проинформировали в пресс-службе самарского аэропорта.
По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, предварительной причиной смерти пассажира, который является уроженцем Узбекистана, стал инфаркт с отеком легких.