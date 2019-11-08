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В России изменили расчет стоимости вывоза мусора

Тамара Астапенкова
17:47 08.11.2019
Изменения коснутся расчетов расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.
В России изменили расчет стоимости вывоза мусора
© Фото: Moscow-Liva flickr

Российское правительство пересмотрело правила расчетов единого тарифа на вывоз мусора. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Изменения коснутся расчетов расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов. Теперь должен учитываться срок полезного использования таких активов. А у объектов, возведенных за счет бюджета, расходы на амортизацию при расчете тарифов учитываться не будут.  

Также изменения коснулись правил расчетов предпринимательской прибыли. При установлении тарифов не будут учитываться расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду и налог на прибыль.

«Постановление Правительства РФ позволит повысить качество тарифного регулирования, сделать его более прозрачным и предсказуемым. Ведомство ожидает, что указанные в нем меры позволят снизить тарифную нагрузку на потребителей уже в ближайшее время», - приводит слова заместителя руководителя ФАС РФ Виталия Королева сайт ведомства.

Об изменении расчетов стоимости вывоза мусора было известно еще летом этого года. Планировалось сделать процесс более справедливым. По поручению Дмитрия Медведева министерство природы тогда приступило к разработке новых расчетов тарифов на вывоз мусора.

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