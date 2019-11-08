В ПЦУ заявили о признании со стороны Александрийской православной церкви

Александрийская православная церковь внесла раскольника Епифания Думенко в диптих как главу так называемой Православной церкви Украины, тем самым признав автокефалию ПЦУ. Об этом сообщил епископ ПЦУ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

«Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II во время божественной литургии поминал имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины… Таким образом, Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, которые признают автокефалию Православной церкви Украины», - сообщил украинский священнослужитель с соцсети.

Православная церковь Украины - неканоническая структура. Она была создана в декабре прошлого года по инициативе украинского руководства и Константинопольского патриархата путем слияния двух раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об «автокефалии», ПЦУ фактически оказалась зависимой от Константинополя.