В тесноте и в обиде: ангарских рожениц разместили в коридорах иркутского роддома

В Иркутской области назревает крупный медицинский скандал. В Сеть утекло видео из отделения иркутского роддома. Одна из пациенток разместила его в группе «Инцидент Иркутск» во «ВКонтакте». На кадрах видно, что роженицы лежат в коридорах учреждения.

Женщинам, которым со дня на день предстоит рожать, просто не нашлось мест в палатах. Роддом в соседнем Ангарске, до которого около получаса езды на автомобиле, закрылся, и теперь местным жительницам негде рожать.

Врачи вынуждены размещать их на кушетках в коридорах. Для каждой пытаются создать элементарные условия, однако так роддом долго работать не сможет.