Победившие в конкурсе региональные телеканалы перейдут на цифру 29 ноября

Большинство региональных телеканалов, победивших в конкурсе на 21-ю кнопку, начнут вещание в цифровом формате с 29 ноября. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

По словам чиновника, такое право получат телевизионные компании, которые предлагают зрителю качественный продукт, соответствующий требованиям общедоступного российского телеканала.

«Было решено идти по пути создания региональных врезок в рамках имеющихся каналов, в том числе входящих в первый мультиплекс. Было принято решение, что федеральный бюджет принимает на себя все расходы по организации данной региональной врезки», - сказал Волин.

Глава Минкомсвязи отметил, что при распределении времени вещания для региональных телеканалов внимание будет обращаться на корректную подачу новостей, на соответствие материалов российскому законодательству, а также на отсутствие откровенно проплаченных материалов, имеющих коммерческий характер.