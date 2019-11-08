Опубликованы кадры минометного обстрела Коминтерново в Донбассе

Контролируемый украинским БПЛА минометный обстрел населенного пункта Коминтерново в Донбассе, который произвели ВСУ в четверг, 7 ноября, попал на видео. Запись была опубликована пресс-службой УНМ ДНР.

На кадрах видно, что украинские военные атакуют жилой дом. Также на записи присутствует схема обстрела, на которой запечатлено, откуда были произведены выстрелы.

«В результате прямого попадания 120-миллиметровой мины зафиксировано разрушение жилого дома», - говорится в экстренном заявлении армии ДНР в связи с агрессией ВСУ.

Информации о жертвах и пострадавших в результате этой атаки к настоящему моменту не поступало.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин показал корреспонденту «Звезды» мину, которую применяют ВСУ против мирных жителей в Донбассе. По его словам, подобный снаряд производится только в странах НАТО.