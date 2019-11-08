Сильнейший за всю историю сигнал получен из космоса

На борту Международной космической станции (МКС) зафиксировали сильнейший за долгие годы изучения космоса сигнал. Его удалось уловить при помощи новейшего телескопа Neutron star Interior Composition Explorer (NICER), установленного на борту одного из модулей.

Ученые уверяют, что услышали и увидели отголоски термоядерного взрыва на поверхности звезды. Речь о всплеске рентгеновского излучения, которое стало самым ярким из когда-либо обнаруженных, сообщает портал phys.org.

Открытие было совершено еще в августе, но все это время астрофизики расшифровывали полученные данные. По их расчетам, источником излучения мог стать объект под названием SAX J1808.4-3658.

«Этот взрыв был выдающимся. Мы увидели двухступенчатое изменение яркости, которое, как мы думаем, было вызвано выбросом отдельных слоев с поверхности пульсара, а также другие особенности, которые помогут нам расшифровать физику этих мощных событий», - заявил ведущий автор исследования, астрофизик Питер Булт.

Уникальность данного события в том, что звезда взрывалась в несколько этапов, высвобождая колоссальное количество энергии при каждой вспышке, поясняют ученые. Всего за 20 секунд огненный шар воспроизвел столько же энергии, сколько Солнце дает за десять дней.

На жителей Земли взрывная волна галактического масштаба влияния не окажет, успокаивают исследователи космоса. Эпицентр взрыва находился в 11 тысячах световых лет от нашей планеты в созвездии Стрельца.