Франция оспорит исторический штраф от Польши по «Северному потоку - 2»

Французская компания Engie намерена оспорить штраф польского Управления по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK) по делу о финансировании строительства «Северного потока - 2».

«Мы опротестуем это решение немедленно», - приводит слова представителя Engie РИА Новости.

Ранее UOKiK сообщило, что выписало самый крупный штраф в истории ведомства. Ведомство оштрафовало французскую компанию на 40,3 миллиона евро (172 миллиона злотых) за «упорный и необоснованный» отказ предоставить документы по участию Engie в проекте строительства газопровода.

Напомним, польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей подозревает ряд компаний в финансировании «Северного потока - 2», «несмотря на отсутствие согласия польского антимонопольного ведомства».