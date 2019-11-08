Самый большой в истории: Польша выписала колоссальный штраф из-за «Северного потока - 2»

Французская компания Engie оштрафована на 40,3 миллиона евро польским Управлением по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK). Такое решение было принято из-за «упорного и необоснованного» отказа предоставить необходимые документы по участию компании в проекте строительства «Северного потока - 2».

«Мы наложили на компанию Engie Energy наказание в 172 миллиона злотых за упорное и необоснованное запрещение передачи необходимых документов. Дело касается судебного разбирательства по субъектам, ответственным за строительство газопровода "Северный поток - 2"», - говорится в сообщении UOKiK в Twitter.

Накануне польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей заявило о решение наложить самый большой штраф в истории ведомства в связи с разбирательством по газопроводу.

«Отсутствие воли к сотрудничеству со стороны Engie Energie можно считать отсутствием уважения к нашему государству. Это одна из причин столь высокого штрафа», - приводит слова главы UOKiK Марека Нехцяла РБК.

Напомним, в мае прошлого года UOKiK начало расследование в отношении «Газпрома» и компаний, финансирующих «Северный поток - 2». В 2016 году участники проекта решили создать общую организацию, но Польша не дала на это согласия. В результате заявка, оформленная «Газпромом», Shell, Uniper, Wintershall и несколькими другими компаниями, была отозвана. По мнению UOKiK, вышеперечисленные компании не прекратили финансирование «Северного потока - 2», что, по мнению ведомства, является нарушением антимонопольного законодательства.