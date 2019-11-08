В ООН одобрили проект российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам одобрил российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. За принятие высказалось 121 государство.

Еще 55 стран от голосования воздержались. Против проекта проголосовали США и Украина.

«Одна из делегаций, голосовавших против российской резолюции, на проходивших консультациях по ее согласованию, подготовке, выражала мнение, что никого и никогда нельзя осуждать за сотрудничество с нацистским движением», - отметил глава департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов.

На вопрос, были ли эта украинская делегация, он ответил, что «нетрудно догадаться», уточняет РИА Новости.

В документе под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» всем государствам рекомендуется принять конкретные меры для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений.