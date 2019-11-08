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Украина настаивает на своих условиях при заключении контракта с «Газпромом»

Ян Брацкий
15:53 08.11.2019
По мнению исполнительного директора «Нафтогаза», все судебные разбирательства с «Газпромом» должны быть доведены до конца.
Украина настаивает на своих условиях при заключении контракта с «Газпромом»
© Фото: Jaap Arriens, Globallookpress

На Украине не считают наличие нерешенных судебных споров между «Нафтогазом» и «Газпромом» препятствием для заключения нового договора о транзите газа. Об этом на своей странице в Facebook заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

По его словам, речь идет о заключении контакта с новым оператором ГТС, что является разделением компании и соответствует предложению российской стороны «начать отношения с чистого листа».

«Контракт с обособленным оператором - именно такой вариант. Но начало с "чистого листа бумаги" не означает, что "старые листки бумаги" исчезают. Рукописи не горят, как писал украинский классик. Пусть эти "старые листы бумаги" рассматривают суды», - предложил Витренко.

Взаимный отказ от претензий и прекращение всех судебных разбирательств по контрактам на поставку и транзит российского газа, а также восстановление баланса коммерческих интересов сторон является условием, на котором «Газпром» готов обсуждать заключение нового контракта. Об этом ранее заявил глава российского газового гиганта Алексей Миллер.

Среди других требований российской стороны - восстановление нарушенных имущественных прав компании на украинском рынке и отмена решения Антимонопольного комитета Украины, который оштрафовал «Газпром» за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке.

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