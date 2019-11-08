Двойной удар природы: затопленный город в Костромской области из-за морозов оказался в ледяном плену

Город Солигалич в Костромской области, где из-за резкого подъема воды был введен режим ЧС, постигло новое бедствие: после пришедшего в регион похолодания верхний слой воды замерз, превратив населенный пункт в один большой каток.

«Наиболее сложная ситуация - в Солигаличе. В городе в результате осеннего паводка подтоплено 68 приусадебных участков, а также пять жилых домов», - сказано в сообщении администрации Костромской области.

В связи с внезапно ударившими морозами местные власти вынуждены разрабатывать новые меры по защите населения от последствий паводка. Жители боятся, что замерзшая вода, которую не успели откачать до заморозков, может разрушить фундаменты домов.

© Администрация Костромской области

Помимо Солигалича, из-за буйства природы в Костромской области пострадали село Боговарово Октябрьского района, поселок Якшанга Поназыревского района, село Павино, деревня Дятлово Солигаличского района, деревня Панкратово Чухломского района.

Для эвакуации людей из зоны подтопления региональное управление МЧС организовало лодочную переправу.