В Московском зоопарке прошел парад пингвинов: видео

В Московском зоопарке активно готовятся к зиме. Во «ВКонтакте» опубликованы кадры настоящего пингвиньего парада. Семь африканских пингвинов, известных еще как очковые, бодро прошагали по коридорам от своего летнего вольера до зимнего.

Очковые пингвины считаются свободолюбивыми птицами. Зимуют они в наружном вольере, а летом их содержат во внутреннем, с кондиционером.

В апреле этого года в Московском зоопарке прошел первый в истории пингвиний парад, который был приурочен ко Всемирному дню пингвинов. Тогда пять очковых пингвинов прошагали из внутреннего вольера в наружный, преодолев стометровый коридор. Раньше подобное переселение нельзя было увидеть обычным посетителям. Теперь за пингвиньим парадом можно наблюдать в самом зоопарке, а также посмотреть видео.