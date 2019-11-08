Песков оценил слова Макрона о сценариях развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон продемонстрировал вдумчивый подход, импонирующий Москве и в том числе президенту России Владимиру Путину, который высоко ценит контакты с французским коллегой. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление Макрона о трех возможных сценариях развития России.

При этом Песков подчеркнул, что сценарий развития России - это все же тот сценарий, который выбирает Владимир Путин, отметив, что президенту РФ российские граждане на выборах делегировали право выбора варианта развития страны.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что у России есть три возможных сценария развития страны.

В качестве первого варианта французский лидер назвал становление РФ сверхдержавой с опорой на собственные силы. По мнению Макрона, данный сценарий воплотить в реальность «будет непросто».

Второй вариант, по словам президента Франции, заключается в так называемой евразийской модели. Однако, объяснил он, в данном регионе уже доминирует Китай, в связи с чем такой вариант маловероятен.

И в качестве завершающего, третьего сценария Макрон назвал восстановление баланса в отношениях РФ и Европы.