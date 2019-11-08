В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра
Предупреждение будет действовать с 12:00 9 ноября до 00:00 10 ноября.
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В Москве из-за усиления ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. Информация об этом размещена на сайте Росгидрометцентра.
«Желтый: погода потенциально опасна», - объясняют синоптики в дополнительном сообщении.
Уточняется, что предупреждение будет актуально с 12:00 9 ноября до 00:00 10 ноября.
Ранее специалисты Центра погоды «Фобос» пообещали россиянам аномальную по погоде зиму, которая, по прогнозам метеорологов, может стать самой теплой в истории метеонаблюдений.