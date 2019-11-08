Суд принял встречный иск Лолиты против мужа

Басманный суд Москвы принял к рассмотрению иск певицы Лолиты о признании фиктивным ее брака с фитнес-тренером и теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом журналистам сообщил сам супруг артистки.

«Они подали встречный иск. Есть две стороны: одни принимают, другие подают. Раз суд принял, значит, ничего незаконного не произошло», - отметил он.

Иванов подтвердил журналистам, что его намерением было исключительно расторжение брака.

«Я был инициатором того, чтобы расторгнуть брак. Считаю, что затягивание (бракоразводного процесса), подача встречного заявления говорят лишь о том, что хотят каким-то образом пролонгировать ситуацию. Хотя это обычный бракоразводный процесс», - добавил мужчина.

Причиной, по которой Иванов решил подать на развод, он назвал частые разъезды Лолиты и то, что когда они пытались решить те или иные проблемы, у них не получалось это сделать.