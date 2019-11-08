Суд принял встречный иск Лолиты против мужа
Басманный суд Москвы принял к рассмотрению иск певицы Лолиты о признании фиктивным ее брака с фитнес-тренером и теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом журналистам сообщил сам супруг артистки.
«Они подали встречный иск. Есть две стороны: одни принимают, другие подают. Раз суд принял, значит, ничего незаконного не произошло», - отметил он.
Иванов подтвердил журналистам, что его намерением было исключительно расторжение брака.
«Я был инициатором того, чтобы расторгнуть брак. Считаю, что затягивание (бракоразводного процесса), подача встречного заявления говорят лишь о том, что хотят каким-то образом пролонгировать ситуацию. Хотя это обычный бракоразводный процесс», - добавил мужчина.
Причиной, по которой Иванов решил подать на развод, он назвал частые разъезды Лолиты и то, что когда они пытались решить те или иные проблемы, у них не получалось это сделать.
«Лола часто бывала в отъездах. Я уже писал о том, что в отношениях должны работать оба человека. Мы не раз садились за стол переговоров, но не достигли консенсуса. Наши отношения стали сходить на нет, мы перестали понимать друг друга. Это не может долго продолжаться», - заключил он.