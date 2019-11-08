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Река Раменка покрылась огромными клубами неизвестной пены

Ян Брацкий
15:10 08.11.2019
Дальнейшее распространение пены удалось приостановить, сейчас эксперты выясняют, откуда она взялась.
© Видео: spacecatburrito, bolotinaro, Instagram © Фото: Olga Gevorkova, Facebook

Пена в человеческий рост покрыла побережье реки Раменки. Прибывшие на место эксперты взяли пробы воды. Необычное явление привлекло внимание местных жителей, которые распространили фото и видео явления в социальных сетях.

© Olga Gevorkova, Facebook

Больше всего пены обнаружено в районе парка имени 50-летия Октября. Накануне туда направилась команда специалистов ГУП «Мосводосток».

«Наши специалисты выезжали, постарались убрать максимально пену, насколько это возможно, установили заграждения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пены. Сейчас выясняем, откуда она могла появиться. Взяты все необходимые пробы воды», - заявила представитель ведомства в разговоре со «Звездой».

Результаты лабораторных анализов проб воды и пены будут известны через неделю. Сейчас на месте обнаружения огромных белых хлопьев продолжают работу специалисты-экологи.

© Olga Gevorkova, Facebook

Горожан просят не приближаться и не брать в руки неизвестную пену до выяснения природы ее происхождения. Столичный департамент природопользования усилил контроль качества воды в столичных реках. 

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