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Илон Маск рассказал о сроках освоения Марса

Ивана Живкович
14:26 08.11.2019
Реализацию плана американский инженер и изобретатель считает целью своей жизни.
Илон Маск рассказал о сроках освоения Марса
© Фото: Pixabay

Чтобы создать автономную колонию-поселение на Марсе, нужно перевезти туда миллионы тонн оборудования и других необходимых грузов. Но сделать это проблематично.

Как рассказал у себя в Twitter основатель SpaceX Илон Маск, связано это с достаточной удаленностью Земли от Красной планеты. Дело в том, что они сближаются до необходимого для полетов расстояния только раз в два года, поэтому постоянно проводить запуски не получится.

Учитывая все эти факторы, Маск сделал вывод, что построить колонию на Марсе удастся минимум через 20 лет, а отправить туда придется свыше тысячи кораблей Starship.

Один полет такого космического судна, по словам Маска, по современным меркам будет стоить не очень дорого - всего два миллиона долларов.

Впрочем, работа над самим Starship еще не завершена. Проект многоразовой ракеты американский миллиардер представил в сентябре 2019 года, но обещал, что уже в середине 2020-го состоятся первые полеты с экипажем на орбиту.

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