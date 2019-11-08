Четырнадцатилетняя девочка придумала, как избавиться от слепых зон в автомобилях: видео

В США девочка придумала, как можно избавиться от слепой зоны в автомобиле. Для этого ей понадобились лишь веб-камера и проектор.

Четырнадцатилетняя Алайна Гасслер разработала свою систему для участия в конкурсе по математике, прикладным наукам и инженерии. По его итогам она заняла первое место, хотя проект еще не доделан, и получила приз в размере 25 тысяч долларов.

Суть изобретения Гасслер в следующем: камера располагается в основании передней стойки автомобиля и транслирует видео в режиме реального времени на внутреннюю ее часть с помощью проектора, прикрепленного над сиденьем водителя. Чтобы изображение получилось четким и понятным, Гасслер пришлось использовать специальную ткань, которой она обмотала стойку: она отражала свет проектора только в сторону его источника, то есть в сторону проектора и водителя под ним, оставаясь в тот же момент обычной для остальных пассажиров. Видео изобретения в действии опубликовано на YouTube.