СМИ: новейшие F-35 не смогли догнать российский «Белый лебедь»

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от сопровождавших его над Японским морем истребителей F-35, сообщает китайский портал Sina.

В сообщении говорится, что инцидент якобы произошел во время планового полета над Японским морем, в ходе которого для сопровождения российского самолета были подняты истребители F-35A Lightning II.

Однако вскоре после того, как истребители приблизились к российскому бомбардировщику, его экипажем была изменена стреловидность крыла, включен форсаж, а самолет ушел из видимости пилотов истребителей.

Отметим, что исходя из опубликованных в общем доступе данных максимальная скорость 110-тонного Ту-160 на высоте достигает 2200 километров в час, а весящего почти в четыре раза меньше F-35 - 1930 километров в час, поэтому теоретически данная ситуация могла иметь место.

Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Изменяемая стреловидность крыла позволяет ему совершать перелет на дальность в 13950 километров на дозвуковой скорости, при этом дальность действия составляет 3500 километров, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

Однако в случае необходимости он способен и прорывать ее. Максимальная скорость вкупе с рабочим потолком в 21765 метров делает Ту-160 крайне сложной мишенью.