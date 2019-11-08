Третий патруль России и Турции завершил работу в Сирии

Третий совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции завершил совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии, сообщает Министерство обороны РФ.

Совместный патруль, стартовавший от пункта таможенного перехода Дейру-Наага, преодолел маршрут протяженностью 105 километров примерно за четыре часа и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт. На маршруте патруль проинспектировал обстановку в сирийских населенных пунктах.

В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили «Тайфун», «Тигр» и БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств.

Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечил беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» российской военной полиции.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи меморандумом между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничной службой в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.