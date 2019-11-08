Пострадали 12 человек: под Ставрополем столкнулись КамАЗ и легковушка

В Ставропольском крае после массовой аварии увезли в больницу 12 человек, среди которых семь детей. Столкновение произошло между КамАзом и двумя легковыми автомобилями – Lada Granta и KIA Ceed.

ДТП произошло в Шпаковском районе края. В момент аварии в салоне Lada Granta находилось 11 человек, в том числе семь детей, отметили в пресс-службе ГИБДД по региону.

© МЧС России

В настоящий момент врачи осматривают пострадавших и устанавливают характер и степень повреждений, сообщает «Интерфакс».