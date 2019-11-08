Ученые раскрыли главный секрет генетики в Римской империи

Ученые изучили ДНК жителей Древнего Рима и составили подробную генетическую историю античного города за период в 12 тысяч лет. Исследователи из Стэндфордского университета, Венского университета и Римского университета Сапиенца собрали 127 древних генетических образцов из 29 археологических римских памятников.

По итогам исследования сложились две волны миграций римлян: первая знаменует собой приход на территорию ранних земледельцев из района современных Турции и Ирана около восемь тысяч лет назад; вторая волна - это скотоводы с юга современной России - из Прикаспия и Причерноморья.

Исходя из этого, ученые сделали вывод, что в целом население Рима на 753 год до нашей эры ничем не отличалось от остального населения Южной и Западной Европы. Изменилась ситуация в момент, когда начало распространяться влияние империи, так как на пике развития государство растянулось на три континента и в нем в общей сложности проживали более десяти миллионов человек, представляющих разные расы и народы. Свой вклад в обновление состава населения также внесли военные кампании и работорговля.

Согласно опубликованным в издании Science результатам исследования, прошлое было весьма динамичным. Позже Римская империя раскололась, эпидемии болезней несколько раз практически полностью уничтожали население, которое также успело подвергнуться и нескольким вторжениям. Поэтому главный результат исследования - вывод о быстрой смене генетического состава населения столицы древнего мира.