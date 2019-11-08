При взрывах в кафе в Бишкеке 1 человек погиб, 15 пострадали

Один человек погиб в результате серии взрывов в кафе в центре Бишкека. О трагедии в киргизской столице стало известно сегодня днем. Жертвой инцидента стала сотрудница ресторана быстрого питания, в котором взорвался газовый баллон. Рассматривается версия неисправности оборудования.

Девушка получила ожоги, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

«В настоящий момент известно об одном погибшем и 15 пострадавших», - заявили «Звезде» в республиканском МВД.

Момент взрыва в кафе в центре Бишкека попал на видео. Кадры удалось снять одному из многочисленных очевидцев, которые наблюдали за происходящим с тротуара.

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Среди пострадавших оказались трое детей, которые были доставлены в госпиталь, но позже отпущены на амбулаторное лечение. С остальными ранеными работают врачи.

На месте продолжаются расследование причин инцидента и разбор завалов. Место взрыва оцеплено сотрудниками милиции. Движение в районе сгоревшего кафе ограничено.