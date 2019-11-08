«Мы этого ждали»: губернатор Севастополя о старте продаж билетов на поезда в Крым

Начало железнодорожного пассажирского сообщения Крыма с материковой Россией станет новой вехой в развитии жизни на полуострове. Так старт продаж билетов на поезда сообщением Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь прокомментировал Михаил Развожаев, губернатор Севастополя.

Первый пассажирский поезд двинется в сторону Крыма из Петербурга 23 декабря, а уже 25-го числа отправится в обратный путь. Москвичи смогут начать свое путешествие на юг страны 24 декабря. Фирменные поезда на маршруте движения будут называться «Таврия» и двигаться с несколькими остановками, в том числе в Ростове-на-Дону.

«Это совершенно точно изменит жизнь людей, ведь мы получаем еще один объект инфраструктуры, который связывает Севастополь с материковой Россией. Мы получаем возможность заранее планировать свои маршруты на лето», - заявил губернатор Севастополя.

Говоря о новых возможностях, Развожаев отметил, что стоимость билетов на фирменные поезда будут начинаться от 3,5 тысячи рублей, а в будущем тарифы будут зависеть от сезона, класса обслуживания и востребованности маршрута.

«Это отразится на пассажиропотоке, на туристах и на доступности Севастополя для россиян. Те, кто соскучился по снегу, живя в Крыму, могут сегодня купить билет и отправиться встречать Новый год в нашу Северную столицу, в Санкт-Петербург», - считает Развожаев.

Пассажиропоток между материковой Россией и Крымом может составить около 400 тысяч человек. В будущем частота движения поездов в российский Крым будет пересмотрена в сторону увеличения, пообещал губернатор.

С этой целью власти Севастополя готовы выйти с соответствующей инициативой на руководство Крымской железной дороги, добавил он.