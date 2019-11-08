Момент мощного взрыва на нефтебазе в Новороссийске попал на видео

Момент взрыва на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске попал на видео. Инцидент произошел за считаные секунды.

На ролике, опубликованном в паблике LifeShot, видно, как возле резервуара работают люди, и ничего не предвещает беды. Однако в какой-то момент яркая вспышка озаряет территорию, после чего повсюду разгорается пламя. Шокированные рабочие не сразу успели понять, что происходит: некоторые в буквальном смысле выскочили из огненной «стены».

В пресс-службе Главного управления МЧС РФ ранее сообщили детали инцидента: при проведении огневых работ на неэксплуатируемом резервуаре произошел хлопок с последующим горением. В связи с этим вспыхнули остатки топлива, которые были на стенках резервуара.

Горение удалось локализовать спустя полчаса. По данным спасателей, пострадали пять человек, однако в СМИ продолжает появляться информация о еще одном пострадавшем. Все они были госпитализированы.

Причины пожара и обстоятельства инцидента устанавливаются.