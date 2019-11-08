В ОБСЕ сообщили о дате и времени следующего разведения сил и средств в Донбассе

Разведение сил и вооружений в населенном пункте Петровское в Донбассе будет произведено в субботу, 9 ноября, в 12 часов по местному времени (13 по московскому).

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Его слова, распространенные пресс-службой организации по безопасности и сотрудничеству, цитирует РИА Новости.

Напомним, проведение второго этапа разведения уже несколько раз было перенесено по вине украинской стороны. В обозначенные даты и время ополченцы запускали в воздух белые ракеты, символизирующие начало процесса разведения и перемирия, но ни разу ВСУ не запустили в ответ, также не выходя на связь иными способами.