Умер глава модного дома Louis Vuitton

Во Франции умер модельер и руководитель торгового дома Louis Vuitton Патрик-Луи Виттон. Информацию о его смерти опубликовали на официальной странице бренда в Instagram.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти Патрика-Луи Виттона. Все наши мысли сейчас обращены к его семье - сыновьям и внукам», - говорится в сообщении.

Модный дом Louis Vuitton был основан в 1854 году. Он производит одежду, обувь и аксессуары класса люкс. В компании Патрик-Луи начал работать в 22 года, продолжив семейную традицию. В последнее время он руководил направлением по производству чемоданов для путешествий.

О причинах смерти модельера пока не сообщается.