На реактивной тяге: в США собрали действующий «бэтмобиль»

Житель Чикаго сумел построить свой собственный «бэтмобиль» - точную копию транспортного средства, на котором передвигался герой комиксов про супергероев Бэтмен. Машина оснащена реактивным двигателем корпорации Boeing.

Демонстрируя журналистам свое творение, его автор Брайан Хендлер рассказал, что за основу был взят кузов модели автомобиля компании General Motors. После длительных доработок он приобрел знакомые всем поклонникам Бэтмена очертания.

Больше всего пришлось повозиться с рамой для будущего ракетомобиля, признался Хендлер, ведь реактивный двигатель Boeing 502 весит одну тонну. При запуске из его сопла вырываются языки пламени, как в кино, улыбается владелец.

«Просто зашел на eBay и купил его. Жена разрешила», - шутит Хендлер, рассказывая, как ему удалось приобрести реактивную силовую установку.

Весь процесс превращения старого седана в ультрасовременный автомобиль для супергероя занял около четырех лет. Теперь в гараже у Брайана Хендлера семиметровый реактивный кар весом более двух тонн. Благодаря особой конструкции «бэтмобиль» способен разворачиваться на месте на 360 градусов.

«Это первый автомобиль в мире, способный на такое», - утверждает Хендлер в эфире телеканала UPI.

Теперь авто должно пройти обязательную процедуру регистрации. Сотрудники местной полиции уже проявляли к нему интерес, признался автовладелец. Ловить преступников он не собирается, как и использовать машину для ежедневных поездок. Творение слишком опасно тем, что притягивает всеобщее внимание, считает Хендлер.