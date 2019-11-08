Мэр города сбежала во время интервью: видео

Мэр коммуны Провиденсия чилийского города Сантьяго Эвелин Маттеи сбежала от журналистов во время пресс-подхода. Видеозапись случившегося политик опубликовала в своем Twitter.

Произошедшее Маттеи объяснила записью.

«Небольшая пробежка с утра - это всегда хорошо. Так мы победим в гонке против происходящих разрушений и вандализма», - написала мэр.

Спустя несколько минут репортеры все-таки догнали политика и успели задать несколько вопросов.

Эвелин Маттеи 65 лет. В прошлом она занимала пост министра труда, сейчас представляет правый «Независимый демократический союз». В провинции, которой она руководит, последнее время происходят антиправительственные протесты, против которых она активно выступает.