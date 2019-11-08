Глава ДНР предупредил Киев о симметричном ответе в случае введения силовиков в зону разведения

Присутствие украинских силовиков в зоне разведения сил и средств в Донбассе поставит крест на всех мирных инициативах. С таким заявлением выступил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он предупредил, что в случае если Киев направит своих военнослужащих в зону разведения, ДНР ответит симметрично, и представители ее органов госбезопасности появятся с другой стороны.

Таким образом Пушилин отреагировал на недавнее заявление временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора. Тот предположил, что после отвода сил и средств в регион смогут беспрепятственно зайти украинские полицейские и бойцы Нацгвардии.

«Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и Нацгвардии, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики, а процесс разведения на новых участках станет неосуществим», - говорится в заявлении главы ДНР, размещенном на его официальном сайте.

Процесс разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе неоднократно срывался из-за действий ВСУ.

Ранее президент Украины поставил условие, согласно которому любой отвод сил со стороны официального Киева возможен только при соблюдении семи дней тишины.

Однако украинские военнослужащие продолжают регулярно обстреливать населенные пункты на юго-востоке ДНР и ЛНР, фактически срывая все попытки установить мир в регионе.

Власти самопровозглашенных республик подобные действия называют саботажем процедуры разведения.