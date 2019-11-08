Названа дата первой презентации российского аналога «Википедии»

Российский аналог «Википедии» впервые будет представлен публике 21 ноября в Уфе. Там состоится профессиональная конференция энциклопедистов.

«Мы представим проект на конференции "Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития". Это и будет первый выход в свет», - цитирует ответственного редактора научного издательства «Большая российская энциклопедия» Сергея Кравца РИА Новости.

При этом он отметил, что российская альтернатива не будет иметь практически ничего общего с оригинальной «Википедией».

Ранее о создании проекта заявлял президент России Владимир Путин. Он предложил создать Большую российскую энциклопедию в электронном виде, которая станет лучшей заменой «Википедии», так как «это будет достоверная информация, предложенная в хорошей современной форме».