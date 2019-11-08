Три взрыва прогремели в кафе в центре Бишкека, начался пожар, есть пострадавшие. Инцидент произошел на улице Киндыкчуй, сообщали «Звезде» в республиканском главке МЧС.

После серии взрывов огонь распространился по ресторану быстрого питания, клубы черного дыма видны издалека.

На месте работают сотрудники пожарной охраны и милиции. По данным медиков, за помощью обратились шесть местных жителей. Все госпитализированы.

По одной из версий, причиной происшествия мог стать взрыв газового баллона.