Лавров: Россия приступает к разработке РСМД в ответ на действия США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в качестве зеркального ответа на действия Соединенных Штатов РФ приступает к разработке наземных ракет средней и меньшей дальности.

Об этом он сказал на Московской конференции по нераспространению. Говоря о начале создания ракет, Лавров отметил, что Россия предварительно предупреждала о зеркальности своих действий.

«Вместе с тем в целях сохранения окна возможностей для поиска путей поддержания и предсказуемости в ракетной сфере Россия приняла решение не замещать наземные РСМД где бы то ни было, пока в том или ином регионе не будут размещаться ракеты аналогичного класса американского производства», - заявил глава МИД РФ.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что возможное появление в Европе ракет средней и меньшей дальности является главной опасностью распада Договора о РСМД. А президент России Владимир Путин отметил, что американцы поступили изощренно, придумывая повод выхода из ДРСМД.