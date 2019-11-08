Очевидцы сняли на видео момент взрыва в кафе Бишкека
Взрыв произошел в момент прибытия первых пожарных подразделений к полыхающему зданию кафе.
© Видео: Borubek Kudayarov, YouTube © Фото: Borubek Kudayarov, YouTube
Момент взрыва в кафе в центре Бишкека попал на видео. Кадры удалось снять одному из многочисленных очевидцев, которые наблюдали за происходящим с тротуара. В момент возникновения огненного облака к полыхающему зданию кафе как раз подъезжала машина пожарных.
Три взрыва сотрясли помещение ресторана быстрого питания в центре города. По одной из версий, мог взорваться газовый баллон. Однако эту версию еще предстоит проверить оперативникам, которые сейчас работают на месте инцидента.
По данным медиков, в больницу госпитализированы шесть посетителей кафе. О тяжести полученных ими травм не сообщается.