Метеорологи рассказали о последствиях «вишневой» зимы

Аномально теплая зима, которую в этом году предсказывают синоптики, не имеет под собой никакого негативного эффекта. Она, наоборот, способствует экономии - коммунальные службы тратят меньше средств на различные реагенты и снегоуборочную технику. Об этом «Звезде» рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Хорошо, что у нас продолжается экономия на отоплении, реагентах. Вполне мог уже и снег лежать, и минусовые температуры», - отметил синоптик.

С классификацией, предложенной Центром погоды «Фобос», Варакин не согласился. По его словам, никакого значения наименование зимы - будь она «розовая» или «вишневая» - не имеет, а чрезвычайные ситуации могут происходить и при теплой температуре, и при холодной.

Также в Росгидромете добавили, что заморозков в столичном регионе не будет минимум до середины ноября. Ненамного ниже нуля температура может опуститься только в ночь на 9 и 13 ноября.