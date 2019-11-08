Опубликовано видео с места взрывов в кафе в Бишкеке
На месте работают сотрудники пожарной охраны и милиции, которые устанавливают истинные причины произошедшего.
© Видео: Borubek Kudayarov, YouTube © Фото: sputnik.kg
Опубликовано видео с места взрывов в кафе в центре Бишкека. Сегодня днем там раздалась серия взрывов, после которых начался пожар в ресторане быстрого питания.
В результате инцидента шестеро местных жителей были срочно госпитализированы. На месте работают представители оперативных служб. Следователи устанавливают возможные причины ЧП. По одной из версий, мог взорваться газовый баллон.