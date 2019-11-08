В Совфеде рассказали о законопроекте по признанию иноагентами физлиц

Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совфед может уже до конца 2019 года принять закон о признании иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением в России той или иной информации на зарубежные средства.

Климов также отметил, что для осуществления своей деятельности признанным в РФ иноагентами СМИ придется создавать юридические лица на территории страны, для того чтобы они соответствовали требованиям российского законодательства.

Между тем ранее Минюст РФ включил в список иноагентов Фонд борьбы с коррупцией. Данный шаг принят в связи с тем, что в ходе контроля за деятельностью фонда были установлены признаки, позволившие вынести такое решение. Остальные детали пока не уточняются.