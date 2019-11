Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия

Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep. Певица представила его в ноябре 2010 года, за девять лет ролик набрал свыше 1,6 миллиарда просмотров.

Вторую строчку в рейтинге занял бельгийский музыкант Ваутер Де Баккер, известный как Gotye. Клип на его композицию Somebody That I Used To Know, был выпущен в 2011 году, сейчас у ролика - более чем 1,3 миллиарда просмотров.

На третьем месте расположилась Pink и ее клип на песню Try - с 2012 года его посмотрели свыше 400 миллионов пользователей.

В пятерку лидеров вошли Майли Сайрус с клипом на хит Wrecking Ball и Сия с роликом Chandelier.

Также в рейтинге портала Buzz Feed оказались Джастин Бибер, Луис Фонси, Тейлор Свифт, Леди Гага и другие.