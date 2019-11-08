Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Росстат впервые назвал число россиян, ведущих здоровый образ жизни

Ян Брацкий
10:09 08.11.2019
Полученная информация будет использована при реализации нацпроекта «Демография», который стартует в следующем году.
Росстат впервые назвал число россиян, ведущих здоровый образ жизни
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

Каждый восьмой россиянин ведет активный образ жизни, занимается спортом, не употребляет алкоголь и не курит. Таковы данные Росстата - ведомство впервые подсчитало количество сторонников здорового образа жизни. Совокупная доля таких граждан по всей стране составила 12%.

Больше всего поборников ЗОЖ проживает в Ингушетии. Там доля спортивных и подтянутых составляет 48,8%. На втором месте жители Крыма, на российском полуострове ходят в спортзал и игнорируют питейные заведения 29,2% населения. Замыкает тройку «здоровых» регионов Адыгея (28,8%), сообщает РБК.

Эти демографические показатели появились в федеральном плане статистических работ в конце прошлого года. Нацпроект «Демография» с годовым бюджетом в 3,11 триллиона рублей предполагает поэтапное увеличение числа жителей России, которые ведут здоровый образ жизни. Ожидается, что средняя продолжительность здоровой жизни в ближайшее время достигнет 67 лет.

«Национальный проект "Демография", который начнется с начала следующего года, предусматривает комплекс мер по укреплению общественного здоровья. Правительство намерено уделять повышенное внимание мониторингу состояния общественного здоровья, результаты которого будут использованы для выстраивания инфраструктуры ведения здорового образа жизни», - заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Национальным проектом предусмотрено наблюдение за состоянием здоровья населения страны вплоть до 2024 года. По мнению Голиковой, это позволит правительству оценить общественную реакцию на социальную политику и предусмотреть дополнительные шаги в этом направлении.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.11.2019, 21:10
Роскосмос создал Центр по освоению планет Солнечной системы
Дата08.11.2019, 05:07
Бьющие точно в цель: экипажи «Тор-М2» уничтожили «противника» под Калининградом
Дата07.11.2019, 22:47
«Красиво, удобно, комфортно»: футболисты сборной РФ рассказали о новой форме для Евро-2020
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата08.11.2019, 09:53
БПК «Маршал Шапошников» и атомная субмарина «Иркутск» смогут применять ракеты «Циркон»
Дата07.11.2019, 11:24
Марш в честь парада 7 ноября 1941 года: лучшие кадры
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:32 Армия
Стрельба на «поражение»: кадры поражения танкистами мишеней из пулеметов в движении
11:26 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места взрывов в кафе в Бишкеке
11:16 В стране и мире
В Совфеде рассказали о законопроекте по признанию иноагентами физлиц
11:10 В стране и мире
Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия
11:05 В стране и мире
Видео
Три взрыва прогремели в кафе в центре Бишкека
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Бедность, безработица и ранняя смерть: опубликовано исследование о перспективах миллениалов
Видео
Без единого выстрела: как герой России Геворк Исаханян освободил от террористов чеченский Гудермес
«Овсянка, сэр!»: диетологи назвали самые полезные завтраки
Видео
Острота и точность: видео боевой работы ЗРК «Бук» и «Тор» на учениях в Египте
Видео
Тайна Ледового побоища: на дне Чудского озера зафиксирована аномалия
Врачи назвали признаки возможного рака, которые нельзя игнорировать
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.