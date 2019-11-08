Росстат впервые назвал число россиян, ведущих здоровый образ жизни

Каждый восьмой россиянин ведет активный образ жизни, занимается спортом, не употребляет алкоголь и не курит. Таковы данные Росстата - ведомство впервые подсчитало количество сторонников здорового образа жизни. Совокупная доля таких граждан по всей стране составила 12%.

Больше всего поборников ЗОЖ проживает в Ингушетии. Там доля спортивных и подтянутых составляет 48,8%. На втором месте жители Крыма, на российском полуострове ходят в спортзал и игнорируют питейные заведения 29,2% населения. Замыкает тройку «здоровых» регионов Адыгея (28,8%), сообщает РБК.

Эти демографические показатели появились в федеральном плане статистических работ в конце прошлого года. Нацпроект «Демография» с годовым бюджетом в 3,11 триллиона рублей предполагает поэтапное увеличение числа жителей России, которые ведут здоровый образ жизни. Ожидается, что средняя продолжительность здоровой жизни в ближайшее время достигнет 67 лет.

«Национальный проект "Демография", который начнется с начала следующего года, предусматривает комплекс мер по укреплению общественного здоровья. Правительство намерено уделять повышенное внимание мониторингу состояния общественного здоровья, результаты которого будут использованы для выстраивания инфраструктуры ведения здорового образа жизни», - заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Национальным проектом предусмотрено наблюдение за состоянием здоровья населения страны вплоть до 2024 года. По мнению Голиковой, это позволит правительству оценить общественную реакцию на социальную политику и предусмотреть дополнительные шаги в этом направлении.