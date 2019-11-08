В Приморском сафари-парке назвали вероятную причину смерти козла Тимура

Директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев рассказал «Звезде» об обстоятельствах смерти козла Тимура, который был другом тигра Амура. По словам главы парка, доподлинно неизвестно, сколько точно лет было Тимуру, но уже давали о себе знать определенные болезни.

«По одним данным, ему было больше пяти лет, по другим – гораздо больше. Где истина – вопрос. К тому же, он болел немножко. Думаю, здесь играет роль то, что он болел», - сказал Мезенцев.

Напомним, козла не стало 5 ноября. Прославился он дружбой с тигром Амуром. Опекун Тимура Эльвира Головина опубликовала на сайте парка обращение, в котором сообщила, что животное содержалось в отличных условиях, а за его здоровьем следили личный врач и специалисты из сафари-парка.