Участник массовой драки в московском кафе Протасовицкий вышел на свободу

Детский футбольный тренер Александр Протасовицкий, осужденный вместе с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за участие в двух массовых драках в центре Москвы, вышел на свободу. Об этом «Звезде» сообщила его адвокат Татьяна Прилипко.

Наказание спортсмен отбывал в исправительной колонии № 6 города Клинцы Брянской области. Протасовицкого у дверей исправительного учреждения встречали родственники, друзья и десятки журналистов.

«Чувствует он себя хорошо, как человек, который наконец поехал домой. Меня там не было, я не знаю подробностей. Мама и папа его встретили и увезли», - рассказала адвокат.

Решением Пресненского суда Москвы от 8 мая этого года Александр Протасовицкий был осужден на один год и пять месяцев колонии за драку на парковке столичного отеля и в одной из кофеен, которая произошла немногим позже. Другие основные фигуранты уголовного дела, за расследованием которого следила вся страна, были освобождены 6 сентября.

Восьмого октябре 2018 года Кокорин со своим младшим братом, Мамаев и Протасовицкий устроили драку с водителем одной из ведущих Первого канала Виталием Соловчуком.

После компания отправилась в кафе, где повздорила с другими посетителями. Завязалась драка, в ходе которой пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и руководитель НАМИ Сергей Гайсин.