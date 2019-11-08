Синоптики рассказали о грядущей аномальной зиме

Специалисты центра погода «Фобос» пообещали россиянам аномальную по погоде зиму, которая, по прогнозам метеорологов, может и вовсе стать самой теплой в истории метеонаблюдений.

По подсчетам синоптиков, за последние 140 лет такие аномалии были зафиксированы всего семь раз. Самая теплая зима за полтора века была в 1960-1961 годах - тогда температура воздуха превысила норму на 4,9 градуса.

Синоптики предложили назвать эту зиму «вишневой». Дело в том, что таким цветом на карте отмечаются месячные аномалии температуры.

По прогнозам, в декабре, январе и феврале температура воздуха будет выше нормы как минимум на четыре градуса.

«С учетом глобального потепления уменьшается вероятность холодных зим в Центральной России, в XXI веке их было всего четыре. И все идет к тому, что в цветовой окраске будущих зим будет преобладать красный», - говорится в заметке, опубликованной на сайте «Метеоновости».

Ранее в Гидрометцентре предлагали назвать зиму «розовой», так как ожидали, что температура воздуха будет выше или около климатической нормы.