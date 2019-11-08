В Дагестане задержали участников ячейки, финансирующей террористов в Сирии

ФСБ РФ совместно со Следственным комитетом, МВД России и Росфинмониторингом пресекли деятельность законспирированной ячейки, собирающей и переправляющей средства на нужды ИГИЛ*, в Дагестане.

Ее членам удалось собрать не менее десяти миллионов рублей. Сотрудники правоохранительных органов выявили факты аккумулирования денежных средств и осуществления переводов с помощью пластиковых карт и платежных систем, а также доставки на подконтрольную террористам территорию Сирии.

СУ СК РФ по Дагестану инициировало три уголовных дела по статье Уголовного кодекса России о содействии террористической деятельности (ст. 205, прим. 1). Задержаны двое участников ячейки, у которых обнаружены и изъяты телефоны, карты, чеки и иные подтверждения их преступной деятельности.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещена в РФ