Рельсовая доступность: чем удивит первых пассажиров «Таврии» поездка в Крым

За прибытием поездов в Крым по новому мосту наблюдать можно практически из любой точки города: с керченской набережной открывается лучший вид на арки и на мыс Ак-Бурун. Когда здесь запустят регулярное железнодорожное движение, то можно будет встречать поезда и делать красивые кадры.

Компания-оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» с 8 ноября начнет продажи билетов на поезда по направлениям, соединяющим материковую часть России и полуостров.

«Выполнять регулярные пассажирские перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования "Таврия" – это одно из ранних названий Крымского полуострова», - сообщили в компании.

Выбирать и оплачивать билеты можно будет в железнодорожных кассах, а также на интернет-ресурсах перевозчика. Уже в декабре, сразу после открытия железнодорожной части Крымского моста, начнутся перевозки в бюджетном сегменте, но с высоким уровнем комфорта и сервиса.

По словам генерального директора компании «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова, по направлению Санкт-Петербург – Севастополь будут курсировать пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Первый состав «Таврии» отправится 23 декабря с Московского вокзала Северной столицы. Поезд преодолеет 2741 километр за 43,5 часа.

Кроме того, из Москвы в Симферополь будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ. Старт движения этих поездов запланирован на 24 декабря: «Таврия» отправится с Казанского вокзала в Москве. Длина пути составит 2009 километров и займет 33 часа.

Ранее были произведены испытания конструкций железнодорожной части моста, для чего по путям запустили два полностью груженых состава. В момент прохождения локомотивов специальные датчики фиксировали малейшие отклонения от нормы.