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Российские истребители 11 раз за неделю поднимались на перехват разведчиков у границы

Анна Касаткина
00:58 08.11.2019
Разведку вдоль границ РФ в этот период вели 19 летательных аппаратов.
Российские истребители 11 раз за неделю поднимались на перехват разведчиков у границы
© Фото: ВКС Минобороны России

За последнюю неделю истребители ВКС РФ 11 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения воздушной границы государства. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

«Нарушений воздушного пространства России не допущено», - говорится в сообщении ведомства.

© Красная Звезда

Уточняется, что разведывательную деятельность вдоль границ России в этот период вели 19 летательных аппаратов.

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