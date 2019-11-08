Российские истребители 11 раз за неделю поднимались на перехват разведчиков у границы

За последнюю неделю истребители ВКС РФ 11 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения воздушной границы государства. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

«Нарушений воздушного пространства России не допущено», - говорится в сообщении ведомства.

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Уточняется, что разведывательную деятельность вдоль границ России в этот период вели 19 летательных аппаратов.