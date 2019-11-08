Зеленский рассказал о сложностях работы президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сложностях профессии президента. По его словам, работа изнуряет его до такой степени, что вечером он даже не понимает, о чем с ним говорят близкие.

Зеленский отметил, что к работе президентом привыкнуть невозможно: она забирает все силы и время, а порой и желание что-то делать.

«Ты просто в конце вечера из человека превращаешься в какой-то организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать, даже не понимает иногда, о чем говорит семья», - сказал он в выпуске программы «Откровенно с президентом», которая выходит на его официальном YouTube-канале.

При этом Зеленский уверил, что не собирается отказываться от своей должности.