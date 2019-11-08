Ледяные дожди и оттепель: предстоящую зиму назвали аномальной

Предстоящая зима в России будет очень разной с мощным трендом на сильнейшие оттепели. С таким прогнозом выступил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, снег и морозы придут, но они будут кратковременными. Например, снежный покров будет таять достаточно быстро, превращаясь в лужи, а затем - в гололед. При этом не исключены ледяные дожди, туман и сырой влажный воздух. Тишковец добавил, что предстоящий зимний сезон окрашен в «буро-бордовые цвета».

«Это говорит о невероятной аномалии температуры, особенно в январе и феврале. Превышение на 5-6 градусов, что безумно много. Я таких цветовых прогнозов еще в своей 25-летней практике не припомню», - подчеркнул он.

Синоптик объяснил, что даже осень в 2019 году была весьма теплой: в сентябре температура поднималась на градус выше нормы, а в октябре и вовсе было на три градуса теплее.

«И сам год, если брать среднюю температуру на всей Земле, тянет на рекорд», - добавил метеоролог.

Тишковец уточнил, что климатическая зима должна наступить уже 10 ноября, но она «откладывается на неопределенный срок», поскольку никаких нулевых температур и тем более переходов в минус в ближайшее время не будет, сообщает «МК».

Ранее синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья аномальное потепление в ближайшие несколько дней. По прогнозам Гидрометцентра России, экстремальное повышение температуры будет сопровождаться усилением ветра, большой облачностью и обильными осадками.